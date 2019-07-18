總理訪美前夕送見面禮　孟買恐襲主腦落網

巴基斯坦總理伊姆蘭汗訪美前夕，巴國政府周三（17日）拘捕一名涉嫌參與2008年印度孟買恐襲的激進回教教士，他被指是恐襲的幕後主腦，遭華府列為國際恐怖分子，懸賞1000萬美元（約7800萬港元）通緝。美國總統特朗普讚揚巴方的行動，指10年的追捕努力沒有白費。



巴國官員表示，教士賽義德（Hafiz Saeed）日前就一宗資助恐怖組織案保釋後，由拉合爾前往東部城市古傑蘭瓦拉，反恐特種部隊其後突撃拘捕他，並扣押在旁遮普省，不得保釋直至下周二（23日）提堂。巴國政府指控賽義德以慈善名義，資助極端武裝組織，但他本年仍多次現身公眾場合，出席反印度集會。賽義德發言人批評拘捕行動，澄清賽義德與早年成立的組織已脫離關係。



由賽義德於2001年的武裝組織，被指是孟買恐襲的黑手，導致166人死亡。美國近年加強向巴基斯坦施壓，要求盡快拘捕賽義德。特朗普在社交網上寫道：「經過10年的調查，被視為孟買恐襲『幕後主腦』的人已在巴基斯坦被捕，近兩年來，為了找他而施加了很大壓力。」