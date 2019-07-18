悉尼檢107公斤冰毒值1.9億港元　3海軍士兵被捕

澳洲警方近年加強掃毒，遏止毒品不斷流入的現象。悉尼警方經過1個月的調查後，周二（17日）在一所住宅檢獲107公斤冰毒，市值3500萬澳元（約1.92億港元），拘捕3名男租客，有指他們均是海軍士兵。屋主指其中一名被捕人士是他的同事，他對於有人利用寓所藏毒感到難以置信及被背叛。



警員於當地時間晚上7時，突擊搜查東南部馬拉巴爾（Malabar）的住宅，在一輛汽車的車尾箱內發現多個膠箱，打開後發現大批被膠紙緊緊包裹的冰毒，在車房外拘捕巴特（Graham Butt）、弗雷澤（Michael Fraser）及布里奇（Jarrad Bridge），年齡介乎31至36歲。被捕人士周三（18日）提堂，被控大量供應毒品罪名，不得保釋。



新南威爾士省警官史密斯表示，從冰毒的包裝推斷是外國流入，但仍要進一步調查確認，他又指警方及時在冰毒流入市面前採取行動，否則將奪去不少人性命及令多個家庭家破人亡。警方相信，疑犯與有組織犯罪集團有聯繫，否則難以取得如此數量龐大的冰毒。



屋主格里菲思（Damian Griffths）案發時在昆士蘭探望生病的父親，他指在機場候機時透過電視及鄰居通知，驚悉有人在家中藏毒，感到目瞪口呆。其中一名疑犯巴特與格里菲思於數年前認識，為了讓巴特重新站起來，格里菲思讓他在開設的起重機公司工作並租住客房中，兩人共住已有半年時間。巴特的家人仍居於昆士蘭，他每隔數周便會坐飛機回家探望，格里菲思形容他是一名勤奮及優秀員工。