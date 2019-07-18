不滿頒令加強干預私企權力　華為中興逼政府讓步

美國政府積極拉攏歐洲封殺中國科技巨企華為，意大利政府上周宣布加強對私營部門的「黃金權力」，允許政府在「保衞國家安全」前提下干預私企，激起計劃打入當地市場的華為及中國電訊公司中興不滿。意大利政府周三（17日）宣布，不會在國會推動黃金權力表決，改為審議時間較長的草案形式，期間繼續諮詢華為及中興的意見。



意大利早前成為首個參與中國一帶一路倡議的七大工業國集團（G7）成員國，並積極拓展與華為5G合作。意大利上周頒令加強對私營部門的「黃金權力」，允許保護該國的戰略性產業，並列明是針對「非歐盟成員國實體」。有消息指，政府是憂慮華為及中興或參與當地5G建設，所以推出新措施。命令立即生效，但必須於60日內獲國會通過，否則將失效。



在新措施下，涉及非歐盟公司的協議需時最多165日審批，令華為及中興大感不滿，分別於周三發聲明抨擊。華為意大利分公司主席韋基斯（Luigi De Vecchis）在國會聽證會表示，華為有受歧視的危機，項目涉及非歐盟公司時要經政府多重審批，需時之餘亦變相鼓勵電訊商選擇其他供應商。中興意大利分部行政總裁胡坤（Hu Kun，音譯）則指，黃金權力會令業界出現更多不確定性，影響投資及延誤意大利推出5G手機服務，認為新措施應適用於業界所有公司。



意大利內閣副部長桑坦赫洛（Vincenzo Santangelo）同日通知參議院財務委員會，指政府將不會推動國會通過上述命令，但會改為提交新草案，預料需時數月表決，讓政府有更多時間諮詢華為和中興。



波蘭亦有相關政策出台，數碼事務部於周一（15日）向歐盟提交建議，限制波蘭的網絡安全標準，或導致部分供應商被禁止參與該國的5G建設。美媒指，雖然建議書沒有點名封殺華為，但留有一線。波蘭計劃於2019年最後一季宣布只允許使用值得信賴供應商的器材，並於2020年正式立法，排除特定產品及供應商。波蘭政府曾表示，有意為5G項目推出歐盟認證計劃，僅容許經驗證的產品用於重要基建。