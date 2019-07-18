動畫工場火劫：事發於總部　大量作品器材化灰

日本京都動畫製作公司設於伏見區的第一製作工場，周四（18日）疑遭縱火，造成多人傷亡。出事動畫工場屬京都動畫股份有限公司（Kyoto Animation）所有，製作多部電視及電影動畫，名作包括《涼宮春日的憂鬱》、《輕音少女》，亦有參與製作《蠟筆小新》等作品，最為港人熟悉。



京都動畫成立於1981年，在日本被暱稱為「京アニ」，中國則稱之為「京阿尼」，始創人八田陽子曾在手塚治虫的動畫公司任職。該公司成名後堅持獨立製作動畫，並以作品使用寫實風景、忠實呈現原作為原則，高品質作品除了在業界極有口碑，亦得到不少漫畫迷喜愛，每部作品都獲極高人氣。



京都動畫目前專注於將角川書店的輕小說或漫畫作品動畫化，多次掀起漫迷話題，相關周邊商品亦令其收入頗豐。該公司擁有3個動畫工作室，在東京都港區有一個辦公室，旗下公司Animation Do亦擁2個動畫工作室，惟今次被縱火燒毀的為公司總部。據指總部內不少傳統紙質素材、器材等基本被燒毀，包括已播出及未播出作品，預計半年內難以復工。