對抗社交網焦慮壓力　Ig隱藏貼文Like數

在社交網站留念分享，已成為不少都市人的生活一部分。不過，社交網Instagram（Ig）的新方案，或許將打破大家打卡「呃Like」的文化。Ig周四（18日）起，將隱藏澳洲地區用戶發布的相片的「讃好」人數，期望令用家專注於貼子的相片內容，而非一味追求多人讚好，以減少社交網帶來的壓力。



有關更新已在澳洲實行，只有相片的發布者才能看到貼文的讚好數目，而其他人則看不見。Ig的澳紐政策主任加爾力克（Mia Garlick）指，希望Ig是讓用戶舒服地表達自己的平台，希望人們能「少注重讚好數，多注重分享個人故事」。他同時指，政策的更新不等如KOL（網絡意見紅人）的末日，因為企業品牌仍能在幕後得知他們所獲的瀏覽數和讚好數。



此前有心理研究指出，長期使用社交網或會令人出現孤單、社交焦慮及孤立感；甚至可能會惡化抑鬱、自殺念頭和心理困擾等精神問題。加爾力克指，期望Ig是次更新可減少使用社交網的壓力；而加拿大、日本、愛爾蘭、巴西、新西蘭等地亦即將試行該更新。