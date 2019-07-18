動畫工場火劫：傷者慘叫披血求救　居民自發協助

日本京都動畫公司第一製作工場周四（18日）慘遭火劫，多人死傷。消防部門持續撲救，現場陷入一片混亂，消防及警車聲、慘叫聲此起彼落。出事建築物已被當局圍封，附近居民圍觀時都一臉擔憂不安。



現場可見，大樓外牆已被熏黑，滾滾濃煙不斷由碎裂窗戶湧出，3樓仍有橙色火光，令四周瀰漫焦臭。不少居民都表示事發時威力巨大，「嘭」一聲爆炸巨響響徹雲霄，一度以為有物件掉落，隨即聽到尖叫聲，並目睹數十人哭喊住「救命」驚慌逃出晃動的大樓，亦有人打破窗戶及爬水管逃生，部分手臉熏黑的人曾試圖折返救人。



火災發生突然，傷者均在不知所措下慌不擇路，陷入恐慌。有人渾身鮮血及灰燼，甚至着火成火人，亦有人昏倒在地，臉部及全身嚴重燒傷。附近居民紛紛趕到自發救人，提供冰塊、清水、毛毯，並用梯子協助救援。有傷者赤腳逃命，在地上留下帶血腳印。



一名60多歲居民憶述，親眼見到一名20多歲女子雙腳染血及衣衫襤褸，哀嚎跑向附近店舖求救，又高呼「我被陌生人淋油了，請救救我」，眾人幫她淋水降溫，之後目送她被送院。另外亦有傷者樂觀地看着動畫等待救護車。有居民指，該區一向安寧，事發時才首次知道該處有動畫工作室。