動畫工場火劫：董事生死未卜　業界粉絲紛致哀

京都動畫公司曾製作《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音少女》、《Free！》等人氣動畫，其於京都伏見區的第一製作室向來是不少動漫迷的朝聖地。但製作室周四（18日）遭縱火，目前仍有多人生死未卜，包括《吹響吧！上低音號》導演兼公司董事石原立也。而早前被傳失蹤的《K-ON！輕音部》監督山田尚子，則已向粉絲報平安。



不少行內人及動畫配音員都大感痛心，人氣動畫《你的名字。》導演新海誠今早在Twitter留言：「京都動畫的大家，希望各位能平安無事。」曾與京都動畫合作的聲優等業界都表示忍淚哀悼，多位人氣聲優包括聲演《涼宮春日的憂鬱》的白石稔、《弦音－風舞高中弓道部－》的小野賢章及緒方惠美亦留言，表示擔心及祝傷者早日康復。而原定明年上映的動畫《劇場版紫羅蘭永恆花園》，製作恐受影響需要押後。



事件令業界震驚之餘，亦驚動全球粉絲，紛紛在社交網上追悼及表示憤怒。事件發生後，美媒《紐約時報》、英國BBC新聞等海外都有報道事件，Twitter出現「#PrayForKyoani」（為京都動畫祈禱）等多個熱門標籤，處於同一天空下的多國粉絲都選擇以母語或插圖表示沉痛哀悼。「#京都動畫發生爆炸」的標簽在中國微博迅速佔據第4位排名，並譴責縱火者摧毀「動畫界的聖母院」，奪走動畫迷的夢想，絕對不能原諒。



負責發行包括「新世紀福音戰士」動畫的美國娛樂公司，亦在Twitter表示「與京都動畫齊心」，發起以50萬美元（約390萬港元）為目標的眾籌，希望為火災盡一分綿力。眾籌在約1小時內已達約2.17萬美元（約16.9萬港元）。