保守黨黨魁選舉最後辯論　約翰遜舉鯡魚乾稱準時脫歐

英國保守黨黨魁選舉投票結果將於下周二（23日）公布，勝出者將成為英國首相。大熱門兼前外相約翰遜和外相侯俊偉周三（17日）參加最後公開電視辯論，兩人均稱已預備好「無協議脫歐」，並表示支持女性主義。約翰遜則在演說期間舉起一份鯡魚乾，用來論證歐盟的法例毫無意義。



約翰遜和侯俊偉到倫敦一個有逾2000名保守黨黨員列席的會議中心內進行最後辯論，脫歐成為核心討論議題。約翰遜強調不論有沒有協議，他將在10月底限期前帶領英國脫歐。侯俊偉則標榜自己為人認真、穩定，是與歐盟重新談判的最佳人選。兩人均認為首相文翠珊的脫歐協議已死，約翰遜認為協議中的「最後擔保」方案是最難的部分，侯俊偉則指協議需作出重大修改。



約翰遜在辯論期間拿出一份來自英國屬地馬恩島的鯡魚乾，指歐盟要求製造商一定要為每份鯡魚乾加上塑膠包裝，既令成本上升又不環保，毫無意義。對於在某些選區實行只有女性才可獲提名，從而增加保守黨女議員人數的做法，兩人均表示不會考慮，但強調自己支持兩性平等。