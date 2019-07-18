華公布衞星照　證美伊大幅增加軍事調動

美國伊朗緊張關係不斷升溫，令外界擔憂兩國會擦槍走火。中國官媒周三（17日）發布衞星照，揭示美國和伊朗大幅增加軍事調動，把戰機及防空導彈調到區內軍事基地。分析指，中方此刻發布美軍部署衞星照，對德黑蘭而言是一次「助攻」。



北京航天遙感國際科技發展有限公司官方微博發布照片顯示，美軍本月8日向阿聯酋扎弗拉空軍基地增派F-15戰機。露天停駐的F-15戰機有26架，數量較先前大增。F-15是世上最出色的戰機之一，主要用來奪取制空權並對地攻擊，目前仍是美軍主力戰機。另外，衞星照也拍到B-52戰略轟戰機停泊在卡塔爾，以及相信美軍在中東部署F-22隱形戰機及F-35隱形戰機。



伊朗則不斷加強波斯灣沿岸防空力量，分別將S-300防空系統移至阿薩盧耶（Asaluyeh）、把上月擊落美軍無人機的自製防空導彈拉德（RAAD），部署至阿巴斯，以及在賈斯克地區增加部署「鷹式」（HAWK）防空飛彈和岸艦導彈。



分析指，目前兩軍陳兵於波斯灣沿岸，戰爭開始時，美軍可能會突然出動穆瓦法克薩爾提的戰機，從西側對伊朗發動攻擊。