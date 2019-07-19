為考試可以去到幾盡？　女生極速分娩後回試場完成試卷

非洲國家畿內亞一名18歲懷孕少女，日前進入試場考試時作動，立即被送院分娩，結果她只用了10分鐘便誕下麟兒，但她接着的舉動更令人目瞪口呆--她在生下孩子後短短半小時便回到試場，並完成她的物理科試卷。



這位非常媽媽名叫孔德（Fatoumata Kourouma Conde），當時她剛準備在高中物理科試卷上疾筆狂書，卻突然穿羊水作動。她被迫放下筆先往醫院，結果10分鐘後兒子便順利出生。



正當她的丈夫和親友沉浸在新生兒的喜悅時，孔德的心神卻已飛往那份尚未完成的試卷上，更在兒子出生後短短30分鐘，便回到試場做卷。她的舉動令家人、甚至是試場監考官都震驚不已。



孔德後來透露，已為這次高中文憑試籌備了1年，「難以想像自己因為錯過一次考試而失去文憑」。她更透露自己其實心知肚明很快會生產，也很大機會在考試期間作動，因此她沒有告訴任何人，「只怕他們(她的丈夫)要求我留在家或看醫生而無法考試。」孔德的親戚透露，孔德身為警員的丈夫到處讚揚太太的「事迹」，更形容妻子是「了不起的女子」。她的兒子則起名為埃斯普瓦爾（Espoir），在法文解作「希望」。



