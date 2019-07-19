全球最長店名酒館重開　竟恰巧座落最短店名酒館旁

英國曼徹斯特小鎮的「老十三柴郡阿斯特利志願步兵團酒館」（The Old Thirteenth Cheshire Astley Volunteer Rifleman Corps Inn），早於1995年獲健力士世界紀錄認證為全球店名最長的酒館。酒館在3年前結業，但近日獲一對夫婦接手重開，而新店址竟正正與最短店名的酒館為鄰。最長店名酒館的老闆娘不禁驚嘆︰「真是一個神奇的巧合。」



位於曼徹斯特斯泰利布里奇的「老十三柴郡阿斯特利志願步兵團酒館」的英文全稱共有55個字母、16個音節，幾杯下肚後要口齒清晰地唸出估計也不容易，故當地居民都以「步兵」來暱稱它。酒館重開後掛上新修葺的長長招牌，具紀念意義的老招牌則掛在庭園牆上，但卻因為太長而需要在轉角處屈曲掛起，相當搞笑。



而在步兵酒館的不足50米處，就正是擁有最短店名的「Q」酒館。Q酒館的老闆阿姆斯特朗不僅未有對新對手出現感不滿，更大表歡迎︰「這是個不錯的噱頭。」



而步兵酒館的老闆娘法勒-巴克斯特（Sarah Farrer-Baxter）則對有幸接手店名感榮幸，形容這個特色店名是小鎮的重要歷史一部分。她指，最長店名的世界紀錄看似微不足道，但卻「是步兵酒館令斯泰利布里奇為人所知」。她表示，將聯絡健力士世界紀錄更新店址。