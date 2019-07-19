美艦拳師號擊落無人機　革命衞隊發布被扣油輪片段

美國總統特朗普周四（18日）表示，美軍兩棲攻擊艦拳師號駛入波斯灣，並擊落伊朗一架無人機，預料事件將令中東局勢進一步緊張。而伊朗則發布之前被革命衞隊扣留的油輪片段。



特朗普在白宮表示，拳師號在霍爾木茲海峽遇上一架「飛得非常接近」的伊朗無人機，並在雙方距離少於1000米、以及該無人機沒有理會拳師號的警告後，拳師號決定作出自衞行徑將它擊落。



特朗普表示該無人機已被「完全毀滅」，他說：「這是伊朗最新的挑釁和惡劣行為，針對在國際水域航行的船隻。美國保留保衞自身人員、設施和利益的權利，並呼籲各國譴責伊朗對航海及全球商務自由的擾亂。」特朗普也促請各國保護駛過霍爾木茲海峽的船隻，並在未來和美國合作。



五角大樓則表示，事發於當地時間早上約10時，當時拳師號處於國際水域，準備改變航道進入波斯灣。國防部發言人霍夫曼發表聲明，指該無人機飛近拳師號，近得令拳師號感到受威脅，因此採取自衞行動確保船隻和船員安全。



伊朗周四較早時宣布扣留一艘外國油輪，指控該油輪涉嫌從伊朗偷運100萬升原油。之後伊朗當局透過國營電視台發放片段，證實被扣押的是掛有巴拿馬國旗的阿聯酋油輪「里亞號」（Riah）。該油輪日前在掉頭駛向伊朗南面海域後不知所終。伊朗則指接獲該船發出的求救信號，於是用拖船拉往伊朗水域提供協助。