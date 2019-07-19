首爾拒絕仲裁二戰勞工爭議　外相批極其無禮

圍繞二戰強徵勞工賠償爭議，日本於5月向南韓提出交由第三國組成的仲裁委員會審議，但韓方於周四（18日）限期屆滿時拒絕回應。日本外相河野太郎周五（19日）傳召南韓駐日大使南官杓，會面氣氛緊張兩人針鋒相對，河野太郎對韓方拒絕提議感到非常遺憾，又指南官杓要求日企向強徵勞工受害人賠償極其無禮，揚言將對南韓採取必要措施。



韓方強調透過外交談判解決爭議，而非通過爭端解決程序。河野太郎在外務省傳召南官杓交涉時指，南韓法院裁定賠償強徵勞工受害人，是對違反國際法視而不見，批評此舉顛覆二戰以來的國際失序，促請韓方採取措施糾正。



南官杓則反駁日本限制半導體出口，損害兩國關係基礎，重申對話化解分歧。他要求日本賠償強徵勞工受害人，但河野太郎立即打斷發言，指要求完全不能接受及無禮。南韓產業通商資源部亦再次敦促日本撤銷出口管制，並與韓方磋商。



南韓總統文在寅周四在青瓦台總統府與朝野5黨黨魁會面，並在會後發表聯合聲明，指日本出口限制措施違背自由貿易秩序，嚴重損害兩國友好互惠關係，將威脅東北亞安全合作，呼籲日本立刻撤銷不當的經濟報復措施。