動畫工場火劫：專家批防火不足　疑出現爆燃現象

日本京都動畫製作公司的工作室總部周四（18日）發生縱火慘劇，多數死者被發現窒息倒斃於3樓通往屋頂的樓梯，與逃生門咫尺天涯。有專家認為，爆燃現象與涉事建築物結構關係密不可分，又指摘該處保安及防火設施不足。



今次縱火事件中，由於疑犯在1樓接近螺旋樓梯的入口處淋潑汽油並縱火，而令火燄及濃煙瞬間包圍整個工作室。根據大樓建築圖則，1樓南邊有入口，西邊為職員用入口。入門後除了有直接通往3樓的螺旋樓梯外，建築物西側還有能爬到屋頂的樓梯及電梯。1樓有錄音室，3層有會議室等，除此之外建築物內幾乎沒有任何隔牆，屬開放式的空間。



對於火勢迅速蔓延的原因，京都市消防局表示，涉事建築物通風良好反而成為致命因素，由於1至3層都以螺旋樓梯連接形成通風空間，令汽油能大範圍燃燒及產生煙霧。京都大學建築城市火災安全學名譽教授田中哮義推斷，濃煙短時間內直沖3層，被縱火的1樓大門又成絕路，令2、3樓的人逃生無門。他又指出，若樓內有設置防火門阻隔火燄，其實或可減低傷害。



根據京都市消防局資料，2007年興建的事發大樓屬於非耐火構造的一般工作單位，所以消防及建築法並沒嚴格規定須設置自動滅火系統及避難裝置。不過，當局曾於上年10月到該處檢查，並確認已依法安裝滅火器及緊急警報設備。當局事發後表示，雖然已採取適當對策，但仍無法阻止汽油引起的爆發。



前警署科學搜查官兼醫學博士服藤惠三認為，事件與「爆燃現象」有關，汽油可在引燃的同時令火舌上竄數米，由於並非向周邊擴散，恐怕火警鐘及防火門未及反應，火勢已一發不可收拾。一般火場可達逾攝氏1000度高溫，汽油引燃更可逾1500度以上，正常人在這種連鐵都可融化的高溫，已難以逃生。