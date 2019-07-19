新聞背後：日韓風波不斷　三大紛爭未解決

日韓關係挑戰連連，近年摩擦不斷。繼日本宣布限制向韓方出口半導體後，一名78歲南韓男子周五（19日）在日本駐韓大使館門外自殺式縱火焚車，以示對日方不滿，令因二戰勞工問題引發的風波再度升溫。



近年日韓紛爭如下：



● 二戰勞工賠償問題

南韓法院早前裁定有日企需就二戰強徵勞工賠償，日本政府其後出手干涉，並限制出口半導體作報復，促成日韓貿易戰7月4日開打，引發南韓民眾「排日」潮。南韓總統文在寅周四（18日）指，日方嚴重損害兩國友好關係；日方回應指賠償裁定有違國際法，揚言將對南韓採取必要措施。



● 慰安婦爭議

二戰期間，數以十萬計中國及朝鮮婦女被日軍強徵做提供性服務的慰安婦，隨着受害人陸續離世，南韓要求日方就戰時罪行正式道歉的呼聲日高，令兩國近年不斷掀起外交風波。南韓慰安婦基金會「和解與治愈財團」本月初正式解散，被視作廢除日韓慰安婦協議之舉，令雙方關係再陷僵局。



● 獨島（日稱竹島）主權爭議

獨島位於朝鮮半島東部海域鬱陵島以東約90公里處，南北韓及日本均主張擁有該島主權，但實際由韓軍控制，至今爭議未息。2012年8月10日，時任南韓總統李明博首次登島後，一度令日韓關係惡化。