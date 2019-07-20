革命衞隊扣押英油輪　公布片段力證無人機安全返航

波斯灣局勢再趨緊張，伊朗革命衞隊周五（19日）宣布在霍爾木茲海峽扣押1艘英國油輪，又發放多段無人機監視美國海軍艦隊後安全回航的片段，力證沒有無人機遭美軍擊落。不過美國總統特朗普堅持：「毫無疑問，我們已經擊落它。」



伊朗革命衞隊繼日前在霍爾木茲海峽扣押阿聯酋油輪里亞號（Riah）後，周五以違反國際海事條例為由扣押英國油輪「Stena Impero」，當時該油輪載有23名船員，正前往沙特阿拉伯，原定於下周日（21日）上午抵達朱拜勒。英國本月初曾在屬地直布羅陀拘留一艘被指將伊朗石油運往敍利亞的油輪，伊朗革命衞隊武裝船隻則在本月10日被指企圖阻截及扣留一艘英國油輪，但被護航的英軍護衞艦以機炮對準及驅趕。



同日伊朗電視頻道Press TV公布3段由伊朗革命衞隊提供，聲稱在霍爾木茲海峽拍攝的片段。片中可見，多架伊朗無人機飛近，並監視美國海軍兩棲攻擊艦拳師號（USS Boxer）以及另外5艘軍艦，其中有一架無人機的鏡頭一度對準美國艦隊的停機坪拍攝，其後飛離目標並安全返回基地。



伊朗革命衞隊發布有關片段，旨在證明美國聲稱擊落伊朗無人機為「假新聞」，不過特朗普和國家安全顧問博爾頓周五在白宮受訪時，則堅持已將「一架伊朗無人機」摧毀。然而特朗普和五角大樓都沒有詳細交代整個事發經過，也沒有提供任何片段證明。多名美國官員則指拳師號是用電子干擾的方法切斷該伊朗無人機和控制者的數據聯繫，令無人機墜毀。