改裝車發燒友聚會　兩車相撞17青年撞飛受傷

英國赫特福德郡上周四（18日）晚有改裝車車友聚會發生意外，兩輛汽車相撞後再撞向在旁圍觀的年輕人，當時現場有約200人，不少人被撞飛，導致至少17人受傷，當中12人送院。警方調查事故原因，主辦單位稱活動舉辦17年，從未發生過意外，對是次意外感震驚。



事發於斯蒂夫尼奇，從在場人士拍攝到的片段可見，當晚約9時45分，大批15至17歲的年輕人站於停車場行人路上圍觀。期間一輛黑色汽車緩慢駛出大路，突然另一輛藍色汽車從大路右方高速駛至，撞向黑色車右邊車身，兩車相撞後分別彈向馬路兩邊行人路再撞倒多人。有目擊者指藍色車時速約80公里。



警方及救護接報到場，在現場及將多人送院治理。目擊者指，意外後不少圍觀者均嚇至不知所措，亦有不少家長到場了解。29歲活動主辦者西德胡（Rix Sidhu）表示，活動舉辦多年，每次都在設有減速拱和受監控的停車場舉行，以確保對參加的汽車及觀眾安全，過去從未發生過意外，指今次意外可能是有人不遵守活動守則所致。

