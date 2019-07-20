被歐盟戰爭罪行法庭傳召　總理決定辭職

荷蘭海形戰爭罪行法庭日前傳召曾參與科索沃獨立戰爭的總理哈拉吉納伊（Ramush Haradinaj）作供，他於周五（19日）宣布辭去職務，指法庭讓他選擇以總理或平民身份出庭，他選擇後者，並促請總統盡快舉行大選。



科索沃在1990年代末爭取脫離塞爾維亞獨立爆發戰爭，51歲的哈拉吉納伊當時是科索沃解放軍（KLA）的將領，他在2008年及2010年就戰爭罪行接受聯合國轄下的國際戰爭罪行法庭審訊，兩次都被裁定無罪。今次傳召他的戰爭罪行法庭由歐盟成立，追查KLA在爭取獨立時所犯下的戰爭罪行。



哈拉吉納伊表示，他收到戰爭法庭的傳召於下周作供，決定以平民身份出席，所以辭任總理，現時需由總統諮詢大選日期，政府將繼續運作，不會有真空期。他強調自己沒有被控，只是問話，會參選再讓民眾表達是否信任他。



根據科索沃憲法，總理請辭後現屆政府會繼續維持職務，直至選出新政府。總統薩奇指尊重哈拉吉納伊的決定，亦有數名前KLA軍官被傳召，包括哈拉吉納伊的顧問。薩奇現時可與執政聯盟商討後可提名新總理人選，若談判破裂就需舉行大選。