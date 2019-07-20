美俄意3太空人啟程往ISS　巧遇人類登月50周年紀念日

周六（20日）是美國太陽神11號太空船登陸月球50周年，3名分別來自美國、俄羅斯及意大利的太空人，當日在哈薩克乘火箭升空前往國際太空站（ISS）。他們對能夠在這個人類太空探索重要紀念日啟程往太空，深感榮幸。



啟程往ISS的包括任務指揮官、53歲俄羅斯太空人斯克沃爾佐夫（Alexander Skvortsov）、42歲意大利太空人帕爾米塔諾（Luca Parmitano），以及43歲美國太空人摩根（Andrew Morgan）。在太陽神11號登月時，只得斯克沃爾佐夫已出生。他們周五（19日）在哈薩克的拜科努爾航天中心作最後準備，將在周六格林威治時間16時28分（香港時間下周日凌晨12時28分），乘俄羅斯聯盟MS-13號火箭升空。



3人出發前出席記者會，他們穿上貼有太陽神11號登月紀念50周年徽章的衣服，大談今次任務的感受。首次前往ISS的摩根登月先鋒致敬，認為他們代表全人類的勝利。今次任務只得摩根是「新手」，斯克沃爾佐夫之前已去過兩次，而帕爾米塔諾則曾在ISS逗留166日，亦是意大利首名太空漫步的太空人。