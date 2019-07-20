動畫工場火劫：疑犯轉院社長否認抄襲　傷者需截肢

京都動畫第一工作室造成34人死亡的縱火案再有新進展，涉嫌縱火的41歲男子青葉真司，周六(20日)上午由直升機轉送大阪接受深切治療。社長八田英明同日會見記者，否認有關抄襲疑犯原作小說的指控。至於仍然留院的34名重傷者之中證實包括一名韓裔女子，有人更需要截肢。



運送青葉真司的醫療直升機在上午11時抵達大阪大學醫院。頭和腳包上繃帶，身上插滿喉管不能動彈的疑犯，由輪床直接推入醫院大門。



差不多同一時間，警方與八田社長一同返回災場搜證及會見記者。就青葉指控抄襲一事，八田表示「從未聽過疑犯的名字，他從未到訪總公司和工作室，就算寄來公司的電郵中也沒有見過他的名字。」八田表示稍後會探望死傷員工的家屬並提供支援，留院的34名員工中有一人證實要接受截肢。



有南韓傳媒報道，其中一名重傷員工是30歲的韓裔女子。失蹤者包括61歲的著名動畫導演木上益治，警方正加快辨認在現場內發現的遺體身份。至於事發的建築物，現時門外放滿悼念者的鮮花及心意卡，公司方面則已決定稍後會將大樓拆卸。