保守黨黨魁小圈子選舉　0.35%選民決定下任首相

英國首相文翠珊5月底宣布辭職後，脫歐戲碼換成保守黨黨魁選舉。在全國近4700萬名登記選民中，保守黨16萬名黨員僅佔0.35%，他們普遍為中產、右翼及相對年長的白人男性。有反對聲音形容，這是一場徹頭徹尾的小圈子選舉，毫無代表性可言。在這背景下，外界憂慮新首相上任後在野黨會提出不信任動議，令英國提前舉行大選，落入無休止的政治黑洞。



申請成為保守黨員的步驟十分簡單，只要填妥表格和繳交25英鎊（約250港元）年費即可。英國多間大學一項長達3年、針對各黨派成員的政見和資料調查顯示，保守黨員的特徵極為明顯，其中97%為白人、71%為男性、40%人年齡超過66歲、大部分人是草根階層，只有20%住在較為富裕的東南部、5%年收入超過10萬英鎊（約100萬港元）。



政見方面，保守黨員中有2/3人支持硬脫歐、超過一半人支持重推死刑、2/3認為年輕人不尊重傳統、幾乎所有人認為自己身在政治光譜中的右邊。研究人員指在近月的調查中，發現有44%人表示自己在脫歐公投後加入該黨，該黨黨員在一年間多了3.6萬人，令外界質疑極端政見人士加入保守黨的可能性。



這是自1998年保守黨改變黨規後，黨員首次有機會直接選出下任英國首相。在2016年英國脫歐公投結束後，時任首相卡梅倫辭職，當時最後兩位競逐保守黨黨魁的候選人利雅華和文翠珊，幾乎也要進行類似的郵寄投票，但利雅華最終退選，令文翠珊當上首相。



輿論指，這次關係到全國6500萬人命運的保守黨黨魁之爭，卻成為一場小圈子遊戲；新任首相很可能會因其公信力不足，在國會面對在野工黨和其他小數派的不信任動議，若動議獲得通過，將意味英國會在短時間內大選。