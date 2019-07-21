候選人簡歷：主張與歐盟談判　侯俊偉選情落後

現年52歲的侯俊偉出生軍人家族，父親是海軍上將、母親則是陸軍少校的女兒，據報他是英女王的遠親。他從政後曾出任文化、媒體及體育大臣，同時亦是英國的現任外務大臣。他一直被視為溫和保守派，主張可以押後脫歐期限，爭取與歐盟談判以達成共識。但由於在民調中大幅落後約翰遜，侯俊偉似乎已打定輸數，向約翰遜舉白旗，被指是要博得未來政府的內閣要職。



侯俊偉就讀英國牛津大學，主修哲學、政治學和經濟學，他在大學期間以一級榮譽畢業，並於在學期間成為大學中的保守黨學會的會長。畢業後他曾涉足多個行業，其中包括科技、教學和公關。他所成立的教育機構在2017年被收購，他所得的財產令他成為當時最富有的內閣成員。



他在2005年代表保守黨，在西南薩里選區參選國會議員並成功當選，同年被時任首相卡梅倫任名為內閣成員，出任文化、媒體及體育大臣，任內負責統籌2012年倫敦奧運會。他在政壇中一直是被視為溫和保守黨的代表人物，曾與他合作的人員皆稱他為「友善」和「體面」的人。



在2018年約翰遜辭職，侯俊偉接替前者成為外務大臣。他在脫歐公投期間為堅定的留歐派，但之後表示若英國舉行第二次公投，他會支持脫歐。立場上的轉變受到對手質疑。另外有反對聲音認為，他溫和的立場或會在脫歐談判中令英國失利。



在上周一的候選人問答大會上，約翰遜直指會將北愛爾蘭暫時留在歐盟單一市場中，以免愛爾蘭的補底方案，被指是將英國迫上硬脫歐。理論上脫歐立場應相對溫和的侯俊偉，竟然在台上附和約翰遜，更直指補底方案已死，使他本來已難與約翰遜區分的脫歐取態，變成完全一致。