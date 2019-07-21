候選人簡歷：銅唇鐵舌屢失言　約翰遜料揀硬脫歐

約翰遜出生傳統精英家族，家境富裕，在任職記者期間開始接觸英國政治，懷疑歐洲一體化對英國有否好處，並撰有多篇文章宣揚理念。他後來正式踏入政壇，曾任倫敦市長和外交及聯邦事務大臣，期間卻多次失言。約翰遜後來與首相文翠珊因理念不合而辭職，主張10月底前必須正式脫歐。



約翰遜就讀英國著名貴族學校伊頓公學，其父為英國政治家斯坦利。他讀書時曾被指缺乏組織和粗心大意，其後入讀牛津大學主修古典學，並結識前首相卡梅倫，兩人成為好友。他畢業後在《泰晤士報》任職記者，惟之後因杜撰而被解僱。之後於《每日電訊報》任駐布魯塞爾記者，撰有多篇歐洲懷疑論文章。



他後來加入保守黨，於2001年當選國會議員，並經常出席電視節目，在英國政壇漸聲名遠播，以銅唇鐵舌及笨拙的形象最為人熟悉。後來於2008年擔任倫敦市長，任內曾處理2011年倫敦暴動、2012年倫敦奧運及推出首個市內自行車租賃系統。



在2016年英國脫歐公投，約翰遜高調支持脫歐，成為脫歐派領軍人物。在脫歐公投一役勝利後，約翰遜挾高人氣當上外交大臣，惟期間曾多次失言，包括指非洲為「那國家」、把身穿罩袍的回教女性比喻為銀行劫匪。他一度在國會投票同意文翠珊的歐盟互惠草案，後來收回支持，在2018年更因與文翠珊於脫歐政策上有分歧而選擇辭職。



外界一直盼望在民調中領先的約翰遜，當選首相後能藉其宣傳伎倆，向歐盟取得一個能夠有序脫歐的方案。但照目前情況看來，約翰遜只會選擇硬脫歐一途。但在國會修例，阻止約翰遜以暫停國會作為硬脫歐手段的情況下，英國脫歐似乎只會回到文翠珊拖字訣的舊路，繼續押後脫歐。