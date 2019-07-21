九州暴雨成災1死多傷　當局向逾5萬人發避難指示

日本九州北部受熱帶低氣壓「丹娜絲」及太平洋高壓影響，福岡縣和佐賀縣上周六至周日（20至21日）持續下暴雨，當局向5.7萬人發出避難指示。佐賀縣一名小學生乘車時撞到塌樹身死，另有多人亦在狂風暴雨中受傷。



氣象廳上周六一度向長崎縣五島市、對馬市等地，發出大雨特別警告，洪水警戒亦提升至最高的第5級，到晚上雨勢轉弱才解除。福岡縣和佐賀縣多地錄得破紀錄的雨量，其中福岡縣久留米市截至周日正午的12小時內，錄得306毫米雨量；佐賀縣鳥栖市錄得298.5毫米雨量，是有紀錄以來最多。



佐賀縣唐津市一棵大樹疑因風雨而倒塌，37歲食店女員工川崎明日香駕車載着11歲兒子辿皇，途中不幸撞上塌樹。坐在助手席的兒子胸口重傷，送院後證實不治；母親則輕傷。



當局向福岡縣久留米市約1.3萬人、朝倉市約1.4萬人及筑前町約3萬人發出避難指示。國土交通省則表示，鹿兒島機場遭到雷擊跑道受損，周日早上7時前需要關閉，有來往大阪、東京等地的14班航班受影響取消。修補工作結束後，跑道於早上8時左右重開。