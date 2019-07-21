新聞剖析：核電修憲成焦點　執政在野陣營意見相左

日本參議院改選周日（21日）正式舉行，候選人針對養老金、核電及修憲等主要議題爭取民意。自民黨與公明黨組成的執政聯盟，與在野陣營之爭勢成水火，面對國內嚴重人口老化，各黨紛紛將目光投向社會核心問題，以吸引民眾支持。



自民黨陣營表示，會以日本未來為首，將針對少子高齡化等問題，實現令國民安心的社會保障等政策。他們同時提出會針對「明確指示自衞隊、應對緊急情況、消除參議院合區及地方公眾團體、完善教育」4方面修憲，並向低額養老金人士每年補貼最多6萬日圓（約4358港元）及放寬領取時間，亦會考慮推動重啟核電站。



惟在野陣營多持相反意見，立憲民主黨、國民民主黨、共產黨、社民黨、維新會5大政黨，都主張反對修憲及重啟核電，要求公眾應對修憲保有知情權，並呼籲加強養老金最低保障及減輕醫療保險負擔。而消費稅方面，只有社民黨贊成上調，其他黨均反對，主張提高最低工資金額及推動免費教育。



日本人口老化嚴重，社會保障政策成為選民最關心的議題。當局一度因建議民眾退休前要備好近2000萬日圓（約145萬港元）養老金的言論，而惹來巨大爭議，被在野黨狠批制度「破產」，無法保障國民生活及安全。