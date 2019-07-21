年輕人望現狀不變撐安倍　長者欲打破悶局

日本首相安倍晉三執政6年半，增加消費稅、養老金制度、修憲及重啟核電等主張惹來社會非議，加上任內多名內閣官員傳醜聞，惟近年仍能在多場選舉中穩住執政地位。不少選民認為就業情況好轉，但求不要改變現狀，加上在野黨未成氣候，因此無奈繼續支持執政聯盟。



東京一名於巿場推廣公司任職的25歲男子表示，安倍十分勤力，民眾不愁生活，日本股巿表現亦不錯。36歲中村克利表示，未來情況難料，由自民黨領導的話，雖然不會變好，但亦不會變差。東京中央區一名40餘歲的男子則指，選擇執政自民黨的議員，是因為認為他有能力做實事。



事實上，安倍於18歲至39歲的年輕一代選民的支持度相當高，18歲至29歲和30歲至39歲的男性群體中，其支持57.5%和52.8%，男女性合計的支持度則為42.5%。明治大學教授井田正道表示，在安倍經濟學下，就業環境有改善，加上在野黨沒有存在感，令年輕男子消極地支持自民黨。



不過，年長的選民則傾向支持在野黨。57歲的魚巿場工人竹內勝則（音譯）認為是時候要改變安倍長時間壟斷局面，認為其超保守政策已對國家造成損害。85歲退休男子六角進（音譯）則投票給反對黨，表示其實投給誰也沒有分別，沒有期望。





