約翰遜︰若有登月決心　高科技可解決脫歐邊境問題

英國首相戰進入最後階段，前外相約翰遜很大機會勝出，將接手處理未解的脫歐困局。即將離任的首相文翠珊此前與歐盟達成的脫歐協議中，北愛爾蘭邊境「最後擔保」方案被國內大批議員反對，協議終未獲通過。約翰遜周日（21日）表示，只要有60年代登月般的決心，高科技就可解決避免「最後擔保」的問題。



約翰遜周日在英國《每日郵報》撰文，指可以靠科技檢查來往邊境的貨物，更批評質疑者是「科技消極者」。約翰遜文中指︰「我們能在10月31日離開歐盟，沒錯，我們有足夠科技能力去達成它。我們現在需要的只有決心和動力。」



「最後擔保」是指，保證北愛與歐盟成員國愛爾蘭之間不會出現硬邊界的保險方案；而首相候選人約翰遜及現任外相侯俊偉均反對該條款，惟暫未提出其他方案。而在同日稍早，愛爾蘭副總理兼外交貿易部部長科文內表明不會重新談判。



在約翰遜接任首相的呼聲極高之際，倫敦上周六爆發大規模支持留歐及反約翰遜的示威。此外，繼司法大臣郭達瑋後，財政大臣夏文達亦表明，一旦約翰遜當選，將在周三（23日）隨文翠珊辭職。