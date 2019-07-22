傳大陸於柬埔寨建軍事基地　恐威脅美軍援台

去年有傳大陸在柬埔寨興建海軍基地，引起美國政府關注，其後柬埔寨總理洪森予以否認。惟近日有美媒引述美方消息稱，陸柬雙方今年簽訂秘密協定，取得柬埔寨西南部一個海軍基地部分使用權，並指解放軍一旦武力犯台，美軍援助台灣勢必受影響。



報道指，大陸今年春季與柬埔寨簽署協議，取得位於泰國海灣的雲壤（Ream）海軍基地部分區域的獨家使用權。據指，柬埔寨早前拒絕美國援助維修該海軍基地的計劃。有美方官員透露，協議草案容許大陸使用該海軍基地30年，之後每隔10年續約一次，又指陸方將於基地內興建新碼頭，估計是供軍艦停泊，同時大陸人員亦可攜帶武器進駐基地。



報道指，該基地附近有陸資企業正在興建一座商用機場，但被質疑可供軍機升降。美國及其區內盟友擔心，一旦大陸在該海軍基地或機場採取軍事行動，將大大增強北京對南海主權與經濟利益的主張，同時對美國於東南亞盟國構成威脅，而且一旦陸方決定攻台，即使美軍欲馳援，但因必須取道馬六甲海峽或南海外圍海域，將令美軍的行動變得複雜。



大陸與柬埔寨官方均否認有關報道，柬國政府發言人更直斥是「假新聞」。據指，柬埔寨早前拒絕美國援助維修位於雲壤海軍基地的計劃，但柬埔寨國防部其後反駁，從未向美國要求援助。