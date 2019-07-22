約翰遜料當選首相　兩大臣預言辭職

決定英國新任首相人選的保守黨黨魁投票即將結束，當地時間周二（23日）有結果。事前的民調顯示，前外相約翰遜支持率，大幅拋離對手、現任外相侯俊偉。雖然約翰遜似乎勝券在握，但兩名現任內閣要員表明一旦他當選就會辭職，多名高官亦可能跟隨。在野工黨則說會在周四（25日）向保守黨政府發動不信任動議。



投票在當地時間周一下午結束，結果預料會在周二下午（本港時間周三凌晨）公布。《衞報》委託的民調顯示，53%保守黨員將投予約翰遜，侯俊偉支持度只有29%。更有94%保守黨的選民相信，約翰遜可以帶領英國在10月30日限期前脫歐，然而只有半數的保守黨員認為他會成為好的首相。



司法大臣郭達瑋、財政大臣夏文達先後表示，不會在約翰遜內閣任職。夏文達表示反對約翰遜硬脫歐建議，自己會在文翠珊退任前辭職。而郭達瑋亦表示，他將隨文翠珊一同退任。外界猜測，內閣辦公室部長李達德、能源及工業策略大臣祈國光或皆會被撤換或主動辭職。



而根據英國獨立報的消息，約翰遜或會在當選後，任命前國際發展大臣彭黛玲為內政大臣，她一直被視為溫和保守派。有評論認為，約翰遜選擇她，是為了避免外界認為他是「英國的特朗普」；但亦有傳他會讓早前因脫歐理念不同，而辭任文翠珊內閣的官員擔任要職。



在野工黨宣布如約翰遜當選，會在他上任首相的翌日提出不信任動議。保守黨現時在國會的議席不足半數，若工黨聯合少數黨和數名保守黨議員，即有機會通過議案，提早迎來大選。