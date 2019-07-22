參議院選舉：28女當選並列歷來最多　冀帶新風氣

日本令和時代首次參議院改選周日（21日）舉行，結果周一（22日）上午公布。當選的女參議員達到28人，與上屆並列歷來最多，一改國會目前僅有20%女議員的局面，令人關注能否為男性主導政界的日本帶來新風氣。今次亦是首次有2名分別為「漸凍症」及腦癱患者的人當選。



今次改選是自上年5月，有關政黨應保持男女候選人數均等的法例出台後，首次進行的全國性選舉。104位女候選人中有28人當選，其10人屬自民黨、2人屬公明黨。立民黨的當選女參議員鹽村文夏對改變國會風氣雄心萬丈，表現從政以來常受到男議員性騷擾及蔑視，希望國會變得男女平等，同時脫離外交及軍事為主的政治方針，建構更貼近民生所需的溫暖社會。



據列國議會同盟會議上年調查指，日本女性議員在眾議院比率為10.2%、參議院的比率為20.7%，在G7及G20的國家名單中均是倒數第一，顯示性別差異現象嚴重。東京上智大學國際政治學教授三浦真理表示，女性當選人數確實有所變化，政黨支持女性候選人的趨勢亦有所増加。不少女當選人都表示，擬以政治解決女性面對的性暴力無罪判決、育兒、遲婚等社會問題。