互扣油輪對立升級　傳伊朗準備好恐襲英國

英國和伊朗關係因互扣油輪升溫，英媒周日（21日）披露，有情報顯示若兩國對立升級，德黑蘭或發動代理人攻擊，出動由伊朗支持、與黎巴嫩真主黨有聯繫的恐怖組織，在英國境內發動襲擊，直接威脅英國本土安全。



《星期日電訊報》引述高級情報官員報道，伊朗對英國的威脅僅次於俄羅斯及中國，而伊朗扣查英國油輪史丹納帝國號，深化軍情五處（MI5）及軍情六處（MI6）的憂慮。情報部門相信伊朗組織及金援一個潛伏在歐洲的恐怖組織，一旦波斯灣發生衝突，伊朗就會對恐襲開綠燈。



英國反恐警察早於2015年在倫敦搗破一個組織，檢獲數以噸計、足以做成嚴重破壞的爆炸物，MI5及警方當時相信行動重挫伊朗在英國的恐怖主義活動，但組織仍在歐洲橫行。情報人員相信組織與真主黨有關，不是獨立行事，伊朗利用代理人及控制與真主黨有關的網絡，是真主黨為未來施襲鋪路的一部分；部分成員準備就緒，只要爆發衝突就發動襲擊。



報道補充，英國政府亦相信由德黑蘭支持的黑客於2017年及2018年，對英國國會議員、郵政部門、私人公司等發動網攻。



此外，報道披露，文翠珊政府在伊朗扣查史丹納帝國號前，曾拒絕美國提出協助保護航經波斯灣的英方船隻建議。在油輪被扣後隨即激起保守黨領導層分裂。前外相、下任黨魁候選人約翰遜的競選主席史密斯（Iain Duncan Smith），直指政府避免顯得它躲在華府後方而回絕美方提議是誤判；財相夏文達反駁指政府從沒有掉以輕心。