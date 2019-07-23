首相之爭今揭盅　約翰遜料當選將臨內外困局

英國新任首相人選的保守黨黨魁投票經已結束，結果將於當地時間周二（23日）上午11時45分（香港時間下午6時45分）公布。熱門候選人、前外相約翰遜幾近篤定入主唐寧街；惟多名官員表示一旦他當選就會辭職，更有次官辭職以準備發起逼宮。黨內分裂下，脫歐困局未解、加上伊朗局勢升溫，約翰遜甫任首相就需面對內憂外患。



黨員寄回選票的期限於周一（22日）屆滿，保守黨日內將公布黨魁之位誰屬。約翰遜的對手、現任外相侯俊偉聲稱雙方得票將「會比預想中更接近」，但保守黨內外均估計約翰遜將會勝出，約翰遜陣營更估計得票率達60%至65%。



倘約翰遜順利當選，約翰遜將在首相文翠珊於國會發表任內最後講話後，周三下午4時（香港時間周三晚11時）入主唐寧街，並於翌日組閣。但司法大臣郭達瑋及財政大臣夏文達已先後表明會辭職。而約翰遜任外相時的前外交部次官鄧肯（Alan Duncan）在周一投票結束前，辭職以示抗議，更表明此舉是為了阻止約翰當選。鄧肯亦企圖在下議院發起動議，討論約翰遜能否在下議院取得大多數支持，惟被議長白高漢駁回。



有消息人士指，約翰遜與侯俊偉關係並不和睦，他擬在當選保守黨黨魁後，免去侯俊偉的外相職務，改任其他較不重要的內閣職務，如商務大臣。但約翰遜亦可能委任檢察總長郝思賢、前脫歐事務大臣戴德偉等出任商務大臣。