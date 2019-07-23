中俄軍機闖南韓東海領空　韓軍戰機開火示警

南韓軍方周二（23日）表示，當日上午有2架中國軍機及3架俄羅斯軍機闖入南韓的東海的防空識別區，韓軍的F-15K及KF-16升空攔截並對兩度闖入獨島空域的俄羅斯轟炸機開火示警。今次是首次有俄羅斯軍機闖入南韓防空識別區。



南韓聯合參謀本部表示，中俄軍機闖入南韓的防空識別區，當其中一架俄羅斯軍機兩度闖入獨島附近的南韓領空。軍方指，兩架中國軍機於當地時間早上6時44分首先闖入南韓西北部的防空識別區，並於7時14分從東面離開。中國軍機其後飛向日本防空識別區，然後於7時49分再進入郁陵島以南140公里的南韓防空識別區，期間向北飛行，在郁陵島及獨島之間飛越後，於8時20分離開識別區。



中國軍機於東海上空與兩架俄羅斯軍機會合，於8時33分向南飛，一同進入郁陵島以南140公里的南韓防空識別區，至9時04分飛離。除了上述4架軍機外，另有一架俄羅斯轟炸機從東面闖入獨島附近的南韓防空識別區，韓軍戰機於9時09分開火示警，俄軍機3分鐘後離開，至9時28分再度闖入，南韓空軍9分鐘後開火示警，俄軍機其後向北飛行，最後於9時56分飛離。



聯合參謀本部指，韓軍於濟州島西灣及北海發現涉事軍機後，採取了緊急措施，包括追蹤、監察、攔截及開火示警，國防部與外交部將就事件提出嚴正交涉。