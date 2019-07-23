黨內撕裂加脫歐伊朗問題　新首相將受內外挑戰

英國前外相約翰遜及現任外相侯俊偉的保守黨黨魁之爭，即將塵埃落定。惟保守黨內撕裂嚴重，兼之歐盟仍未對重啟脫歐談判首肯，加上近日對伊朗的局勢緊張，新首相執政之路將崎嶇不平。



●黨內危機︰

新首相上任後首個挑戰，將為組成內閣班子。現任司法大臣及財政大臣等多名官員已表明一旦約翰遜當選，將會辭職，令後者組閣面臨困難。無論約翰遜任用強硬脫歐派抑或是溫和派，勢將引起黨內議員或支持不滿，裏外不是人。而民調支持率遜色的侯俊偉估計同樣難以團結黨友，加上保守黨在國會仍未佔大多數，無論誰當選或仍將面臨工黨提出的不信任動議。



●脫歐困局︰

反對文翠珊所提出的協議的約翰遜及侯俊偉，估計將主張先與歐盟重新談判。惟歐盟委員會將在8月休會；此前亦表明了無意重啟談判。盧森堡外交及歐洲事務大臣阿瑟伯恩（Jean Asselborn）更直批約翰遜︰「我不知道他會怎麼做。他是個天生的演員，但脫歐並不是一場戲。」



●提前大選挑戰︰

不論能否達成協議，約翰遜仍堅持在10月31日如期脫歐；而侯俊偉則對延期抱開放態度。但無論是新協議、硬脫歐或是延期，均需闖過國會一關。如果未能獲國會支持，新首相或會如前任文翠珊一樣作政治豪賭，透過提前大選搶佔更多國會議席；但此舉或導致反效果，動搖其相位。



●對伊朗關係︰

英國及伊朗近日在波斯灣互扣油輪，關係急轉直下，作為外相的侯俊偉已表示有意建立拉攏歐洲多國建護衞艦隊，保障商船通行波斯灣。伊朗外長扎里夫要求，英國不應作美國經濟恐怖主義的附庸。而鷹派則希望約翰遜疏遠歐洲，隨美國向伊朗進一步施壓。不過，時任外相的約翰遜去年訪美時，曾要求美國總統特朗普勿退出伊朗核協議，立場向歐洲靠攏。