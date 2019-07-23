悉尼運毒車意外撞毀警車　遭截停檢11億港元冰毒

澳洲悉尼一名男子周一（22日）涉嫌駕駛載有273公斤冰毒的客貨車，意外撞到停泊在警署外的警車後逃去，結果引起警方注意。警方於一小時後截獲涉事汽車，在車上赫然起獲該批為數驚人的毒品，估計市值高達2億澳元（約11億港元），男子最終被捕。



事發於周一早上10時半左右，涉事的白色客貨車駛過位於悉尼西北面市郊伊士活（Eastwood）的警署時，意外撞到泊在車位的警車，至少一輛警車車頭嚴重損毀，幸沒有人受傷。白色客貨車當時未有停下，就此絕塵而去。



警方在當日早上11時半左右，在萊德（Ryde）發現並截停涉事汽車，搜查下在車上發現13個密封的紙箱，每個箱藏有21包1公斤重的冰毒，暫未知毒品來源地。警方將汽車充公作進一步調查，並拘捕26歲男司機西蒙‧杜（Simon Tu，音譯）。



疑犯被控供應大量毒品、不小心駕駛及沒向警方提供詳情，不得保釋，周二稍後在伯伍德地方法院提堂。警方向事發地點附近的汽車司機索取行車紀錄儀及其他閉路電視片段，並於周二（23日）公布事發片段。