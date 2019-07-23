特朗普祝賀約翰遜當選　郝爾彬促大選決定新首相

英國前外交及聯邦事務大臣約翰遜當選保守黨黨魁，並將成為下任英國首相。對手侯俊偉即場與約翰遜握手，恭賀他當選保守黨黨魁。工黨黨魁郝爾彬回應稱，應透過大選決定誰人成為新首相。美國總統特朗普則在Twitter發文恭賀約翰遜，認為「他將會很出色」。



約翰遜在勝利宣言中首先感謝對手侯俊偉，稱讚對方是「絕對強大」的候選人，且有很多令他想偷師的好主意；他亦感謝首相文翠珊的付出。他表示，保守黨現時要在與其他黨合作，及黨內自治方面取得平衡。



約翰遜認為，一定有人質疑選擇他是否有智慧的表現，但他覺得沒有任何人或黨派能壟斷智慧；又指保守黨在過去200年一直致力貢獻國家。他同日較早前曾表示，從來沒有待任的領袖曾面臨過這種使人氣餒的局面。



提到3大目標，約翰遜笑指「實現（脫歐）」（deliver）、「團結（國家）」（unite）及「撃敗（工黨）」（defeat）這3個字之首個字母，加起來就是「廢物」（Dud）。因此，他要加上「激勵」（energise）一詞，就會變成「兄弟」（Dude）。