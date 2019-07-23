傳600萬人受輻射水喉水影響　巴黎當局斥假新聞

法國監察輻射組織ACRO上周發表報告，指國內超過600萬人受超重氫（氚）污染的水喉水影響，包括首都巴黎、中部羅瓦爾和維埃納地區。巴黎總警署近日開腔否認當地食水受放射性的超重氫污染，稱屬假新聞。



有關報告是按照衞生部的數據而撰寫，並包括一張全國水喉水超重氫含量的地圖。在報告中提及的地區，含量相對較高，但報告承認沒有超過當局規定的每公升100貝可。國內媒體報道ACRO的調查發現，卻沒有清楚說明超重氫含量沒有危害公眾健康。



隨後一個聲稱由巴黎護士撰寫的訊息在WhatsApp上瘋傳，警告巴黎水喉水含超重氫，並提及總警署一個法令，但巴黎總警署否認有關法令的存在。總警署上周六（20日）在Twitter澄清有關謠言，強調含量對公眾健康沒有構成威脅。



ACRO承認，暫時沒發現當地的水喉水超過衞生部規定的標準。輻射保護及核子安全研究所表示，一旦超標官方規定，將會進行水質輻射調查。巴黎水務公司發表聲明，指法國對超重氫含量的質量參考是每公升100貝可，遠比世界衞生組織建議的每公升10000貝可嚴謹。



駐法國記者呂靜儀報道