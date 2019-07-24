80%民眾度假着重安全　拒往有恐襲風險國家

法國民調顯示，近八成國民在選擇度假目的地時着重安全，不會去有危險或恐怖襲擊風險的國家或地區。有半數受訪者擔憂旅遊時遇扒手盜竊和遭襲擊，近三成人則害怕失掉行李。



民意調查機構Odoxa及Fiducial顯示，在18歲或以上的法國人中，79%在選擇度假目的地時以安全為最首要考慮，比去年的75%多4個百分點。另有48%人會在出發前，搜查目的地的風險資料。52%受訪者出外度假較擔憂遇到扒手和襲擊，29%怕失掉行李，29%怕地方不夠文明，16%不想在酒店失竊。有四成受訪者不喜歡節日大集會的場所，31%避免去音樂會，26%不會看煙花或前往主題公園。



入屋爆竊在法國非常普遍，故有75%受訪者表示，出外度假前會為空置住所做好防盜措施，一半人會通知鄰居或朋友代為留意住所情況，尤其住在獨立屋的住客更加小心。28%受訪者會通知區內警方度假日期，讓警員在附近加緊巡邏。23%人會把貴重財物特別收藏好，19%人會安裝防盜警號和監察攝錄機。



至於政府在確保國民安全方面的政策，43%受訪者表示沒有信心，只有24%人對當局防止入屋爆竊、襲擊等罪案的措施抱有信心。兩名法國軍人5月初在西非國家布基納法索營救遊客人質時殉職，人身安全成為法國人出外度假最關注的問題，尤其有恐襲風險的地方。



駐法國記者呂靜儀報道