動畫工場火劫：疑犯取道小巷施襲　現場發現油桶

日本京都動畫第一工作室上周四（18日）遭縱火，導致34人死亡。日媒周二（23日）報道，疑犯青葉真司在案發當天為了掩人耳目，從工作室員工和居民難以看到的狹窄小巷，前往工作室施襲。有指他當時攜有6把菜刀，其中一把已從背包拿出，相信準備隨時傷人。



初步調查發現，青葉於上周二（16日）上午10時半，曾在京都市一家網吧逗留約2小時，他翌日上午在距離工作室以南約5公里的京都府宇治市購買油桶，並推着手推車步行往工作室方向，於下午2時半抵達工作室以南1公里的京都動畫總公司，然後在附近踩點。



施襲當日，青葉在工作室以西約500米的油站，購買40升汽油，閉路電視其後拍到他走過通往工作室的狹窄小巷。警員事後在小巷中發現便攜式金屬油桶，推測青葉可能在小巷把汽油倒入水桶，多人亦報稱曾在起火前看到疑似青葉的男子在小巷出現。



警方已完成所有遺體的驗屍解剖，證實其中26人活活燒死、4人一氧化碳中毒亡、2人窒息致死、1人全身燒傷致死、1人死因不詳。所有死者均是京都動畫員工，一半死者年齡為20至30多歲。