將覲見英女王入主唐寧街　約翰遜擬組脫歐派內閣

英國新任保守黨黨魁約翰遜將於周三（24日），正式成為英國2016年通過脫歐公投以來的第三位首相。約翰遜上台後的首項任務就是組閣，消息指他會一改現屆大多數閣員是留歐派的局面，籌組一個脫歐派內閣，並計劃未來100日都不處理本地新政立法，集中完成在今年10月31日帶領英國不論有沒有協議都正式脫歐的任務。



現任首相文翠珊將於當地時間周三下午發表告別演說後請辭，約翰遜則會到白金漢宮覲見英女王伊利沙伯二世，正式入主唐寧街。約翰遜勝選後指脫歐是他的任務，英媒引述消息指，約翰遜將招攬多名脫歐派人士入閣或留任，包括前國際發展大臣彭黛玲、外交部政務次官岑浩文、現任內政大臣賈偉德等人，勢讓英國如期脫歐。至於在黨魁之爭落敗的現任外相侯俊偉，則據報拒絕調任國防大臣，去向未明。



英國距離脫歐之期只餘3個月，約翰遜支持者形容約翰遜勝選是英國無論有沒有協議都要在10月31日脫歐的清晰授權。約翰遜將於數日內邀請歐盟領袖到英國，重新談判脫歐協議。



約翰遜除了要領導英國突破脫歐困局，保守黨撕裂都是他身為黨魁要處理的問題。知情人士透露，約翰遜原本打算內閣三分之二閣員是脫歐派，但考慮到要團結保守黨，他決定調低脫歐派閣員的比例。約翰遜亦想改變保守黨的形象，把其內閣包裝成為「現代英國」服務，他將會任命破紀錄人數的少數族裔閣員及更多女閣員。



英揆交接重點：

●文翠珊將於當地時間中午12時到國會，最後一次以首相身份接受質詢，然後返回首相府發表告別演說

●文翠珊在演說後將前往白金漢宮，向英女王請辭並提名繼任人，此後首相之位將懸空1小時

●白金漢宮將傳召約翰遜，英女王會邀請他籌組新政府

●約翰遜將於當地時間下午4時乘首相專車抵達唐寧街10號，並發表講話

●約翰遜入主唐寧街後，國防參謀長將告知他發動核攻擊的後果，約翰遜聽取簡報後會書寫「最後手段之信」（letters of last resort）

●約翰遜接受外國領袖祝賀後，開始任命閣員