堅持不用殺蟲劑　農夫轉用蟎殺滅害蟲

害蟲是農作物的頭號敵人，對付牠們往往要出動殺蟲劑，惟西班牙一班農夫反其道而行。他們沒有在農作品噴灑農藥，反而「以蟲制蟲」，在植物上放上蟎蟲，讓牠們攻擊農作品上有害的寄生蟲，同時又不會侵食農作品，連農夫都不禁直呼「牠們都是我的好助手」。



阿梅里亞省東南部有3萬公頃的溫室，農夫薩莫拉（Antonio Zamora）在當地種植胡椒為主，收成後會將農作物出口到歐洲多國。他受訪時正好在溫室工作，其「員工」亦辛勤地工作，將對胡椒有害的寄生蟲殺死。除了薩莫拉，當地不少農戶也採用相同方法，用昆蟲代替殺蟲劑。



報道指，農戶在1960年代已使用殺蟲劑消滅害蟲，惟濫用殺蟲劑會危害環境，因此他們近年受到消費團體的壓力，而且害蟲對殺蟲劑的抗藥能力亦不斷增強。生物防治專家布洛姆表示：「我們應該要改變以往的殺蟲方法，現時農夫過量使用殺蟲劑。」



有環保團體形容這是個「正面」的改變，可大量減少使用化學產品。另外，法國的農業企業以此為契機，在當地設置「生物工廠」，並培育4種能殺死害蟲的蟎蟲，計劃今年生產1萬億隻蟎蟲，再銷售到其他國家。