日擬撤可信賴出口國地位　韓方去信抗議

日韓因二戰勞工問題陷貿易糾紛，日本擬進一步加強對南韓的出口管制，經濟產業省計劃把南韓剔出簡化戰略貨品出口的「白名單國家」。南韓政府周三（24日）正式向日本經濟產業省提交意見書，敦促日方立即撤回相關措施。



日本政府本月初開始限制3類半導體產業原材料出口到南韓，並對是否將把南韓從簡化戰略物資出口手續的「白名單」剔除收集意見。日媒指若南韓不再是「白名單國家」，日方可能審查除食品和木材以外、幾乎所有出口到南韓的商品。



南韓產業通商資源部長成允模表示，日本以南韓出口管制不健全、雙邊互信受損等理由，考慮把南韓剔出白名單國家是不成立的。韓方對日本在未經商議下，作出毀損日韓經濟合作與友好關係的舉措深表遺憾。成允模敦促日本立即撤銷對韓出口限制，以及從把南韓剔出白名單等不正當措施。



在日韓關係緊張之際，周二（23日）有多架中俄轟炸機曾闖入南韓及日本的防空識別區，其後一架俄羅斯A-50空中預警機兩度闖入日韓有主權爭議的獨島（日稱竹島）領空，韓軍出動戰機開火示警。日本航空自衞隊當時亦派戰機緊急升空，事後宣稱擁有獨島主權，青瓦台官員周三批評日本只需管好日本防空識別區，南韓的領空問題由南韓自行處理。



南韓亦因日本在2020年東京奧運的聖火地圖上把獨島稱為竹島，就此提出抗議。但日本內閣官房長官菅義偉周三回應稱不接受韓方抗議，強調竹島屬於日本。



另外，美國國家安全顧問博爾頓從日本轉抵南韓後，周三與南韓防長鄭景斗會面，他會後僅指雙方就多個議題進行富有成果的對話；他之後再與南韓外長康京和見面。外界相信，博爾頓此行會提到波斯灣局勢及日韓糾紛等。



小資料：

日本的「白名單」包括南韓在內有27個國家，名單上的國家從日本進口用於開發武器的戰略物資時幾乎不會受到限制。南韓一旦被除名，從日本進口受到限制的商品種類範圍將擴大，屆時約有逾1100種商品受影響。

