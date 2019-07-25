新聞時序：朝核談判無寸進　北韓再試射武器

自從6月底第三次特金會之後，美國和北韓的朝鮮半島無核談判仍無寸進，南韓傳媒更報道，北韓在周四（25日）發射了至少兩枚不明飛行物，是自5月9日以來，相隔78日再次試射武器。



北韓試射武器主要時序：



●2019年

7月25日：北韓向朝鮮半島東部海域發射了2枚不明飛行物。

5月9日：北韓領袖金正恩指導的火力打擊訓練，南韓認為北韓曾發射小型短程導彈

5月4日：北韓發射新型戰術制導武器以及240毫米及300毫米口徑火箭炮

4月17日：北韓成功試射「新型戰術制導武器」。



●2018年



11月16日：北韓於清晨成功測試「新型尖端戰術武器」。



●2017年



11月29日：北韓於凌晨時分成功試射射程覆蓋美國、可載大型核彈頭的火星15型洲際彈道導彈。



9月15日：北韓於清晨6時向日本東海發射一枚不明導彈。



8月

29日：北韓於清晨6時許發射火星12型彈道導彈，越過日本上空。金正恩指訓練是對日本歷史侵略行為的報復，及牽制美國屬地關島的前奏。

26日：清晨6時許從江原道試射3枚短程導彈，其中一枚最遠向東北方向飛行達250公里。



7月

28日：北韓晚上試射火星14型洲際彈道導彈，落入日本專屬經濟區。

4日：北韓於接壤中國邊境的發射基地，向朝鮮半島東部海域發射一枚中程彈道導彈，導彈相信落入日本專屬經濟區（EEZ）內。



6月8日：清晨在江原道元山一帶發射了多枚地對艦巡航導彈，向半島東部海域飛行200公里後，墜落東海。



5月

29日：清晨在江原道元山一帶試射了一枚飛毛腿導彈，向東方飛行了450公里。南韓軍方推斷是飛毛腿彈道導彈，日本稱導彈落入其專屬經濟水域。

28日：北韓官媒報道，領袖金正恩視察新型防空導彈試射，並感到滿意，下令要大量生產，但無說明試射日期。分析指試射的可能是有朝版「愛國者」之稱、KN-06防空導彈的改良型。

21日：在平安南道北倉一帶試射一枚「北極星2型」彈道導彈，估計飛行距離約500公里。

14日：在平安北道龜城成功試射火星12彈道導彈，飛行約600公里後，墜落在俄羅斯遠東海參崴南面的海域。北韓稱那是可攜核彈頭的新型中遠距離彈道導彈。



4月

28日：發射1枚中程彈道導彈，升空兩分鐘即爆炸。

16日：發射1枚型號不明的彈道導彈，南韓方面懷疑是北極星2型。

5日：向朝鮮半島東部海域發射一枚「飛毛腿」彈道導彈，惟在飛行中故障墜毀，失敗告終。



3月

22日：在東部元山發射舞水端彈道導彈，惟升空不久爆炸。

6日：在東倉里發射場發射四枚彈道導彈，有3枚落入日本海洋專屬經濟區。



2月12日：試射一款改良型的舞水端彈道導彈，並於飛至550公里的高度後，飛行大約500公里才跌落東海。



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