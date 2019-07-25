東京奧運開幕倒數一年　立體漩渦狀獎牌設計公開

距離2020年日本東京奧運開幕不足一年，東京車站外已豎起了大型的倒計時器。日本奧運組織委員會在周三（24日）舉行奧運開幕式倒數一年的紀念儀式，並公布了今屆獎牌的設計。獎牌背面呈立體漩渦狀，以折射光線；但卻被網民打趣指似曲奇餅。



奧運獎牌背面的設計由主辦城市決定，東京為此舉行設計競賽，在421個設計中，選出由51歲大阪設計師西川純市設計的立體漩渦狀獎牌。據了解，此設計蘊含了3個意念，分別為「光與輝煌」、「運動員的能量」以及「多樣性與調和」。惟漩渦設計卻被網民大潑冷水，調侃該造型看似曲奇餅。



獎牌正面則是依照國際奧林匹克委員會的規定，繪有站立於希臘帕那辛納克體育場上的勝利女神像。是次的金銀牌重量均超過550克，為夏季奧運中最重的一次；而製作材料均是由使用過的手機等物品中取出的回收金屬，將由大阪市造幣局鑄造。而奧運頒發的獎狀，則會選用有1300年歷史的歧阜縣傳統「美濃和紙」。



另外，東京當局同日亦進行大規模的交通管制測試，以應付奧運期間可能出現的交通擠塞。首都高速公路在周三午夜零時關閉，進行抑制車輛流入市中心的綵排。當局亦要求企業避開通勤高峰時段上班。