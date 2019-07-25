火燒清真寺兼策劃恐襲　受IS激發三漢判囚

澳洲兩名男子受到回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）激發，製造火燄炸彈襲擊墨爾本一間清真寺，期間曾招攬另一名男子協助。三人最終落網及被起訴，周三（24日）分別判囚16和22年。



案情指，現年26歲的穆罕默德（Ahmed Mohamed）及28歲的沙拉尼（Abdullah Chaarani）於2016年11月，企圖火燒伊瑪目阿里伊斯蘭中心不遂，一個月後找來31歲男子默克海伯（Hatim Moukhaiber）協助，成功在該中心縱火，並在牆上塗鴉寫下「伊斯蘭國」字樣。



三人被控以恐怖主義等相關罪名，於今年5月被裁定罪名成立。其中穆罕默德及沙拉尼周三被判囚22年，至少囚17年才可假釋；默克海伯則被判囚16年，至少囚12年才可假釋。穆罕默德及沙拉尼另外又涉嫌製造土製炸彈，策劃在2016年聖誕節恐襲聯邦廣場、天主教堂、車站、酒店等地標。二人仍要等待有關控罪的判刑，默克海伯則沒有參與策劃恐襲。



法官指，雖然穆罕默德及沙拉尼已為自己的行為，寫信表示後悔並放棄追隨IS，但法官認為信中內容缺乏說服力。據報，法官宣讀判決期間，三名犯人邊聊邊笑，默克海伯離開法庭後更歡呼雀躍，微笑揮手。