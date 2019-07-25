約翰遜內閣公布　多名脫歐派留任　硬脫歐派上台

英國新任首相約翰遜周三（24日）履新，他隨即陸續公布內閣成員名單。多名留歐派官員意外得以留任，但同時亦有不少強硬脫歐派上台出任要職。另外，6名從未出任閣員的保守黨員首次獲得任命，而7名原內閣成員則不獲留任或已經辭職。



前內政大臣、留歐派的賈偉德，將接替辭職的夏文達出任財相；而在首相選戰中支持原外相侯俊偉的就業及退休保障大臣盧綺婷，亦得以留任。另外，脫歐事務大臣柏建熙亦留任。



不過，約翰遜同時亦指派多名強硬脫歐派出任要職。前國際發展大臣彭黛玲被任為內政大臣、前脫歐事務大臣藍韜文出任外相、前環境大臣卓慧思被任命為貿易大臣。而保守黨疑歐派的「歐洲研究組織」（ERG）的主席莫格更是首獲重要官職，取代資深議員利雅華成為下議院領袖；後者則改任商業大臣。



實際上，現時的內閣名單中只有8名主要成員在2016年大選時為脫歐派，相信是為了平衡社會內不同的聲音。有評論認為，由於上任後的約翰遜實現脫歐的大限將至，他組成了一個可以面對不同潛在問題的團隊，以達到目的為最優先的考慮。





內閣名單（部分）：

首相：約翰遜

財政大臣：賈偉德

內政大臣： 彭黛玲

外相：藍韜文

脫歐事務大臣：柏建熙

蘭開斯特公爵領地事務大臣：高文浩

貿易大臣：卓慧思

教育大臣：韋廉信

商業大臣：利雅華

就業及退休保障大臣：盧綺婷

上議院領袖：歐樂怡

*下議院領袖：莫格（Jacob Rees-Mogg）

*國防大臣：華勒斯（Ben Wallace）

*住房和社區事務大臣：詹里克（Robert Jenrick）

*司法大臣：巴克蘭（Robert Buckland）

*國際發展大臣：岑浩文（Alok Sharma）

*蘇格蘭事務大臣：傑克（Alister Jack）

*黨主席：柯維立



*為未曾入主過內閣的新成員

