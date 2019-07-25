悉尼科技大學宣布停收中醫系新生　約百師生及病人抗議

澳洲悉尼科技大學上月突然宣布，將於2020年起停止招收中醫課程的新生，令師生擔心該系及所屬的中醫診所會關閉。約百名師生及病人周四（25日）在校園內集會，抗議校方的決定，要求撤回取消課程的決定，和保障在讀學生的利益。



參與集會的人士在場演講、簽名請願、展示標語及高唱抗議歌曲。中醫系的師生認為，校方決定停收新生，反映他們只着重營利，不重視教育。中醫系卓同學表示，該系今年入學的大一新生、正就讀的雙學位學生、海外學生及兼職學生或無法畢業。有人擔心停止收生後，該系老師的工作不穩定，促使好的老師離職，教學質素下降。



此外，該系所屬的中醫診所有6000多名病人，認為診所的醫療服務收費便宜且有效，因此不想診所結業。病人米歇爾（Michelle）指，她之前被西醫確診會永遠失去語言及行走能力，惟在這間中醫診所接受治療後，現時已能說「我愛你」。



有傳該校的科學院院長覺得西醫才是正派，中醫是沒有科學根據的偏門醫術，才決定關閉中醫系。校方發言人則指，因中醫系與科學院的整體發展策略不符，加上財務狀況不佳，才停止收生，仍在討論課程的開辦問題。