北韓證實試射戰術制導武器　促南韓停止軍演

北韓證實領袖金正恩在周四（25日）指導試射新型戰術制導武器，以警告南韓的好戰者。金正恩亦敦促南韓停止部署新武器及停止軍演。美國國務卿蓬佩奧認為北韓試射導彈只是為了增加談判籌碼，表示希望下月能夠展開對話。



朝中社指，金正恩跟國防科學部門的指導幹部一同視察發射準備工程，在詳細了解新型戰術武器系統後，登上展望台指導威力示威發射。射擊顯示武器系統的戰鬥性能再次達到令人滿意的程度；對被針對的部分勢力，相信會造成不安和苦惱。



金正恩視察後表示，了解到新型戰術武器系統的優越性和完美，尤其是迅速火力應對能力和低高度飛行軌道的特性，令敵方難以攔截。金正恩向同行政府高層和國防科學部幹部解釋朝鮮半島南部令人不安的局勢，指南韓好戰分子致力引入最尖端科技的武器系統，動機十分明顯，強調維護國家安全是首要急務，需作出實戰配備測試，消除敵方武器的攻擊力，令它們變成廢鐵。金正恩又指摘南韓表裏不一，一方面作和平握手，希望達成共同宣言，但暗地裏部署新武器及進行軍演。



另外，美國國務院女發言人奧塔格斯周四強調，美方希望繼續跟北韓對話，並呼籲北韓不要再作出挑釁行為，認為各方應遵守聯合國安理會的決議。惟她拒絕評論試射導彈是否挑釁行為。