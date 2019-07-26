政府對非自住房屋抽稅更重　比自住屋高兩倍

法國媒體報道，目前國內5分之1城鎮對非自住房屋徵收更高稅款，比自住屋高出兩倍。政府的自的是強迫業主把空置房屋出租。然而，輿論批評政府近年的措施是在懲罰業主或對抗富人，並過度保護租客。一些業主因擔憂租霸問題，寧願把非自住房屋空置。



非自住房屋在當地被稱為「第二房屋」，即業主非長期居住、出租房屋或度假屋等。前總統奧朗德於2014年底批准在一些敏感緊張區域對非自住房屋徵收新稅項。2015年政府從這稅項徵收到4千萬歐元（約3.48億港元），去年有1.18億歐元（約10.2億港元）。奧朗德在2017年預算案中，批准把這稅項增加3倍，從20%升至60%，與自住房屋的稅率相比高出兩倍。



按照目前法例，如果租客不交租，最少要兩年後，業主才可正式收回房屋。因為租客要起碼欠租6個月，業主才可入稟法庭控告。而基於人道理由，入冬後，即從11月至3月底期間，業主不能驅趕租客。在這後期間，業主還要求神拜佛希望租霸在離開前不會大肆毀壞房屋，令他還需再花錢重新裝修。因此，不少業主出租房屋的意欲很低。



駐法國記者呂靜儀報道