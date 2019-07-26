為按摩女勒索華裔男　昆省前市長罪成入獄2年

澳洲昆士蘭伊普斯威奇前巿長比薩薩利（Paul Pisasale），涉於2017年夥同一名華裔女按摩師勒索其華裔男友，布里斯班地區法院周三（24日）裁定二人勒索罪成立。比薩薩利周四（26日）獲刑2年，緩刑12個月；女按摩師則判監15個月，緩刑7個月，刑滿後面臨被遣返。



案情指，按摩師李雨甜（Yutian Li，音譯）於2017年向67歲的比薩薩利提供性服務後，聲稱被已婚的悉尼的士司機李鑫（Xin Li，音譯）欺騙，比薩薩利於是假扮私家偵探，寫信兼打電話勒索對方1萬澳元（約5.4萬港元），更要求其律師向李鑫發律師信，威脅要起訴他。反貪部門期間暗中調查，竊聽比薩薩利的勒索電話，他最終被捕。



比薩薩利在庭上辯稱，當時真心相信李雨甜有權取得上述金錢，希望她此後可留在澳洲，不再賣淫；李雨甜則稱無意敲詐李鑫。法官判詞指，比薩薩利的勒索行為不可理喻，李雨甜在案中扮演重要角色，裁定二人罪名成立，並公開比薩薩利敲詐的錄音證據。澳洲政府已取消李雨甜的簽證，她服刑後或被驅逐出境。